Полуфиналы ЧМ-2025 по боксу с участием россиян: во сколько начало, где смотреть трансляции боёв

Полуфиналы ЧМ-2025 по боксу с участием россиян: во сколько начало, где смотреть бои
Сегодня, 11 декабря, в Дубае (ОАЭ) состоятся полуфинальные поединки мужского чемпиона мира по боксу.

Все 13 представителей России пробились в полуфинальную стадию соревнований. Свои поединки проведут Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.

Посмотреть трансляцию соревновательного дня можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена». Также прямой эфир доступен на YouTube-канале IBA. Начало трансляции – в 16:00 по московскому времени.

