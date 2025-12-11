Скидки
Кормье: Царукян должен подраться хоть за какой-то пояс в лёгком весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье считает, что первый номер рейтинга в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян не получил заслуженного внимания от руководства организации.

«Царукян сделал вес, чтобы быть запасным в титульном бою [Топурии и Оливейры]. Затем он подрался с Дэном Хукером. Это шаги навстречу организации, чтобы снова заполучить титульный шанс. Я убеждён, что Арман должен подраться хоть за какой-то пояс в лёгком весе», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Ранее Дэн Хукер высказался о карьерном положении Царукяна.

