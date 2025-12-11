«Бой был скованным». Махачев критично высказался о своей победе над Делла Маддаленой

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что опасения из-за перехода в новый дивизион повлияли на его выступление в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре.

«Я в этом бою, можно сказать, был скованным. Не знал, как будет состояние на пять раундов, не знал, как буду чувствовать себя, какими будут мои силовые показатели, как буду чувствовать соперника. Из-за этого бой чуть был скованным. Теперь я уже буду знать, что пять раундов смогу с любым подраться, буду чуть больше рисковать, немного по-другому вести бой», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.