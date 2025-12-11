Скидки
«Это будет проблемой». Вадим Немков объяснил, почему ждёт тяжёлого боя с Феррейрой

Комментарии

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков высказался о предстоящем поединке за титул PFL в тяжёлом весе (до 120 кг) с бразильцем Ренаном Феррейрой, который состоится 13 декабря в Лионе (Франция).

«Сильный боец, высокий, у него большие габариты. Он хороший ударник, хорошо защищается от борьбы. Достойный соперник для титульного боя.

У нас будет разница 16 сантиметров. Я работал со спарринг-партнёрами, которые выше меня. Это будет проблемой для меня, но это тяжёлый вес, надо будет делать работу и выигрывать», — сказал Немков в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

