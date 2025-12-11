Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

The Ring представил рейтинг 10 лучших боксёров XXI века, Усик — в топ-5

The Ring представил рейтинг 10 лучших боксёров XXI века, Усик — в топ-5
Комментарии

Издание The Ring представило свой рейтинг 10 лучших боксёров XXI века. Возглавил список непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший.

Топ-10 боксёров XXI века по версии The Ring:

1. Флойд Мейвезер (США).
2. Мэнни Пакьяо (Филиппины).
3. Теренс Кроуфорд (США).
5. Александр Усик (Украина).
5. Наоя Иноуэ (Япония).
6. Роман Гонсалес (Никарагуа).
7. Бернард Хопкинс (США).
8. Василий Ломаченко (Украина).
9. Андре Уорд (США).
10. Сауль Альварес (Мексика).

Ранее Кроуфорд назвал легендарного боксёра, который дал бы ему тяжёлый бой.

Материалы по теме
Теренс Кроуфорд назвал легендарного боксёра, который дал бы ему тяжёлый бой

Мейвезер-младший подарил внуку недвижимое имущество за $ 20 млн

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android