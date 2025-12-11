The Ring представил рейтинг 10 лучших боксёров XXI века, Усик — в топ-5

Издание The Ring представило свой рейтинг 10 лучших боксёров XXI века. Возглавил список непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший.

Топ-10 боксёров XXI века по версии The Ring:

1. Флойд Мейвезер (США).

2. Мэнни Пакьяо (Филиппины).

3. Теренс Кроуфорд (США).

5. Александр Усик (Украина).

5. Наоя Иноуэ (Япония).

6. Роман Гонсалес (Никарагуа).

7. Бернард Хопкинс (США).

8. Василий Ломаченко (Украина).

9. Андре Уорд (США).

10. Сауль Альварес (Мексика).

