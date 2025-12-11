Скидки
Мераб Двалишвили обвинил Малыхина в неуплате долга, россиянин ответил

Мераб Двалишвили обвинил Малыхина в неуплате долга, россиянин ответил
Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях Анатолий Малыхин ответил на публичное обвинение экс-чемпиона UFC грузина Мераба Двалишвили, ранее заявившего, что россиянин не отдаёт ему деньги в размере $ 50 тыс. за проигранный спор.

«Сейчас увидел, пост Мераба мне скидывают. Миро, ты то ли хлорки с джакузи перенюхал или печень все токсины выпустила и они в голову тебе ударили. Деньги тебе отдаются, а оставшуюся часть ты должен был забрать у меня в Таиланде. Но по каким-то причинам ты соскочил и не прилетел. Так что копейка ждёт тебя в любой момент. В интернете хватит слёзы лить. У тебя же есть мой телефон. Давай не чуди», — сказал Малыхин в социальных сетях.

«UFC проверяет Царукяна». Малыхин — о том, почему Арману не дали титульный бой
