Мераб Двалишвили обвинил Малыхина в неуплате долга, россиянин ответил

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях Анатолий Малыхин ответил на публичное обвинение экс-чемпиона UFC грузина Мераба Двалишвили, ранее заявившего, что россиянин не отдаёт ему деньги в размере $ 50 тыс. за проигранный спор.

«Сейчас увидел, пост Мераба мне скидывают. Миро, ты то ли хлорки с джакузи перенюхал или печень все токсины выпустила и они в голову тебе ударили. Деньги тебе отдаются, а оставшуюся часть ты должен был забрать у меня в Таиланде. Но по каким-то причинам ты соскочил и не прилетел. Так что копейка ждёт тебя в любой момент. В интернете хватит слёзы лить. У тебя же есть мой телефон. Давай не чуди», — сказал Малыхин в социальных сетях.