Царукян прокомментировал решение потренироваться с чемпионом ОИ по борьбе Сидаковым

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о решении потренироваться с олимпийским чемпионом по вольной борьбе соотечественником Заурбеком Сидаковым.

«В скором времени у меня планируются состязания по грэпплингу, в связи с этим я посчитал необходимым улучшить свои борцовские навыки. Мой друг Заурбек Сидаков любезно пригласил меня в гости. Он – олимпийский чемпион, а Осетия – кузница великих чемпионов здесь, поэтому я здесь», – приводит слова Царукяна «15-й Регион».

Ранее Шара Буллет прокомментировал анонс схватки с Арманом Царукяном.

