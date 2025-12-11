Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян прокомментировал решение потренироваться с чемпионом ОИ по борьбе Сидаковым

Царукян прокомментировал решение потренироваться с чемпионом ОИ по борьбе Сидаковым
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о решении потренироваться с олимпийским чемпионом по вольной борьбе соотечественником Заурбеком Сидаковым.

«В скором времени у меня планируются состязания по грэпплингу, в связи с этим я посчитал необходимым улучшить свои борцовские навыки. Мой друг Заурбек Сидаков любезно пригласил меня в гости. Он – олимпийский чемпион, а Осетия – кузница великих чемпионов здесь, поэтому я здесь», – приводит слова Царукяна «15-й Регион».

Ранее Шара Буллет прокомментировал анонс схватки с Арманом Царукяном.

Материалы по теме
Шара Буллет прокомментировал анонс схватки с Арманом Царукяном

Арман Царукян борется с олимпийским чемпионом Сидаковым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android