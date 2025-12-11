Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шаблий сказал, когда может провести следующий бой в PFL

Александр Шаблий сказал, когда может провести следующий бой в PFL
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий сказал, когда может провести следующий бой в PFL.

«Все хотят видеть меня в клетке, вижу, как возрастает интерес. Я не дрался с сентября 2024 года. У меня были предложения выступить в октябре, ноябре и декабре. Сейчас есть возможность подраться в марте на турнире PFL в Испании», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Шаблий не выступал с сентября 2024 года, когда на турнире PFL в Сан-Диего (США) проиграл единогласным судейским решением в финале Гран-при соотечественнику Умару Нурмагомедову.

Ранее Шаблий объяснил поражение Рабаданова в финале Гран-при PFL.

Материалы по теме
Шаблий объяснил поражение Рабаданова в финале Гран-при PFL
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android