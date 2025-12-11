Александр Шаблий сказал, когда может провести следующий бой в PFL

Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий сказал, когда может провести следующий бой в PFL.

«Все хотят видеть меня в клетке, вижу, как возрастает интерес. Я не дрался с сентября 2024 года. У меня были предложения выступить в октябре, ноябре и декабре. Сейчас есть возможность подраться в марте на турнире PFL в Испании», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Шаблий не выступал с сентября 2024 года, когда на турнире PFL в Сан-Диего (США) проиграл единогласным судейским решением в финале Гран-при соотечественнику Умару Нурмагомедову.

Ранее Шаблий объяснил поражение Рабаданова в финале Гран-при PFL.