Беспутин: про слабую оппозицию на ЧМ-2025 могут говорить только дилетанты и обыватели

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин высказался об уровне организации любительского чемпионата мира среди мужчин, проходящего в Дубае (ОАЭ).

«На чемпионате мира представлены 118 стран. И как можно говорить про слабую оппозицию? Все сильнейшие команды и боксёры здесь. Олимпийские чемпионы здесь. Сложно говорить, что нет оппозиции. В полуфинале бои будут интереснее. Но вот так могут говорить только дилетанты и обыватели. Ну или завистники», — передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

