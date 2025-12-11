Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Беспутин: про слабую оппозицию на ЧМ-2025 могут говорить только дилетанты и обыватели

Беспутин: про слабую оппозицию на ЧМ-2025 могут говорить только дилетанты и обыватели
Комментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин высказался об уровне организации любительского чемпионата мира среди мужчин, проходящего в Дубае (ОАЭ).

«На чемпионате мира представлены 118 стран. И как можно говорить про слабую оппозицию? Все сильнейшие команды и боксёры здесь. Олимпийские чемпионы здесь. Сложно говорить, что нет оппозиции. В полуфинале бои будут интереснее. Но вот так могут говорить только дилетанты и обыватели. Ну или завистники», — передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Материалы по теме
Полуфиналы ЧМ-2025 по боксу с участием россиян: во сколько начало, где смотреть бои
Материалы по теме
Полуфиналы ЧМ-2025: все 13 россиян в деле! Худоян уже победил. LIVE
Live
Полуфиналы ЧМ-2025: все 13 россиян в деле! Худоян уже победил. LIVE

Тренер сборной Азербайджана по боксу напал на судью во время боя

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android