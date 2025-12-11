Генсекретарь Федерации бокса РФ назвал цель, которая ставится перед сборной России на ЧМ

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин назвал цель на проходящий в Дубае (ОАЭ) чемпионат мира для мужской национальной сборной.

«Я максималист. И не просто так говорю про 13 золотых медалей. Я на это и рассчитываю. В каждом нашем боксёре я вижу потенциал, вижу задатки чемпиона. В России он сильнейший в своей весовой категории, почему и в мире он не может быть сильнейшим», — передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

