Россиянин Худоян вышел в финал ЧМ по боксу в Дубае

Завершился полуфинальный поединок мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 48 кг.

Россиянин Эдмонд Худоян встретился с казахстанцем Темиртасом Жусуповым. Победу одержал представитель России.

Расписание поединков российских бойцов в полуфинале ЧМ-2025

Полуфинал 48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) — Темиртас Жусупов (Казахстан);

Полуфинал 51 кг: Баир Батлаев (Россия) — Патрик Чиньемба (Замбия);

Полуфинал 54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) — Асылбек Жалилов (Узбекистан);

Полуфинал 57 кг: Оразбек Асыкулов (Казахстан) — Андрей Пегливанян (Россия);

Полуфинал 60 кг: Акмал Убайдов (Таджикистан) — Всеволод Шумков (Россия);

Полуфинал 63,5 кг: Илья Попов (Россия) — Еругтан Зейнуллов (Казахстан);

Полуфинал 67 кг: Ованнес Бачков (Армения) — Евгений Кооль (Россия);

Полуфинал 71 кг: Нурмухамедов Байрамдурды (Туркменистан) — Сергей Колденков (Россия);

Полуфинал 75 кг: Исмаил Муцольгов (Россия) — Джибрил Траоре (Мали);

Полуфинал 80 кг: Джамбулат Бижамов (Россия) — Гасимагомед Джалидов (Испания);

Полуфинал 86 кг: Шарабуддин Атаев (Россия) — Георгий Кушиташвили (Грузия);

Полуфинал 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Эммануэль Рейес (Испания);

Полуфинал +92 кг: Давид Суров (Россия) — Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан).