Мясников: у Немкова есть всё, чтобы удосрочить Феррейру

Российский боец Валерий Мясников поделился ожиданиями от поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой, который пройдёт 13 декабря на турнире PFL в Лионе (Франция).

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Вадим Немков
Не началось
Ренан Феррейра

«Вадим Немков выходит на бой против очень опасного соперника. Ренан просто огромный. У него длинные конечности, очень тяжёлый удар. Но мы видели, что у него есть проблема с борьбой. Это показал Нганну. А Вадиму борьба очень даже знакома. Так что думаю, что геймплан Немкова будет заточен под борьбу.

Если получится перевести в первом раунде, то Немков уже точно почувствует уверенность. Если учитывать навыки Вадима, у него есть всё, чтобы удосрочить бразильца. Думаю, что Феррейра чуть измотается, а потом Немков проведёт сабмишен. Жду победы от Вадима», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

