Артур Бетербиев намекнул, кого видит следующим соперником

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев заявил, что находится в ожидании третьего поединка с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Следующий бой? Один человек в Петербурге на больничном. Его вот жду», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

Ранее Бетербиев прокомментировал победу Дэвида Бенавидеса над Энтони Ярдом.

40-летний Артур Бетербиев показал работу на груше:

