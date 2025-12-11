Артур Бетербиев намекнул, кого видит следующим соперником

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев заявил, что находится в ожидании третьего поединка с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Следующий бой? Один человек в Петербурге на больничном. Его вот жду», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

Ранее Бетербиев прокомментировал победу Дэвида Бенавидеса над Энтони Ярдом.

