Бетербиев: зачем мне сейчас промоутер? Он нужен, когда ты начинаешь

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о прекращении сотрудничества с промоутерской компанией Top Rank в 2025 году.

«Не знаю, почему сорвался мой бой в ноябре. Предложения есть, но, на самом деле, зачем мне сейчас промоутер? Он нужен, когда ты карьеру начинаешь», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Артуру 40 лет. В последнем поединке, который состоялся 23 февраля 2025 года, россиянин уступил решением большинства судей соотечественнику Дмитрию Биволу. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.