Кремлёв: Бетербиев дерётся в следующем году, за титул чемпиона IBA

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о следующем поединке бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева.

«Бетербиев дерётся в следующем году, за титул чемпиона IBA (смеётся)», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

40-летний Артур Бетербиев показал работу на груше: