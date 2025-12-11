Артур Бетербиев поделился ожиданиями от поединка Гассиева и Пулева

Бывший абсолютный чемпион мира россиянин Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке за регулярный титул WBA в супертяжёлом весе между болгарином Кубратом Пулевым и соотечественником Муратом Гассиевым, который состоится 12 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Должен быть интересный бой. Пулев не такой уж и простой, как многим кажется. Больше зависит от подготовки Гассиева. Какие выводы он сделал из предыдущих боёв, что поправил и так далее. У меня всегда такое – анализ. До сих пор не стал хорошим боксёром, хочу им стать», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

