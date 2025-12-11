Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев поделился ожиданиями от поединка Гассиева и Пулева

Артур Бетербиев поделился ожиданиями от поединка Гассиева и Пулева
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира россиянин Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке за регулярный титул WBA в супертяжёлом весе между болгарином Кубратом Пулевым и соотечественником Муратом Гассиевым, который состоится 12 декабря в Дубае (ОАЭ).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев
12 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Кубрат Пулев
Не началось
Мурат Гассиев

«Должен быть интересный бой. Пулев не такой уж и простой, как многим кажется. Больше зависит от подготовки Гассиева. Какие выводы он сделал из предыдущих боёв, что поправил и так далее. У меня всегда такое – анализ. До сих пор не стал хорошим боксёром, хочу им стать», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Материалы по теме
Гассиев снова в шаге от титула чемпиона мира. Где смотреть бой Мурата с Пулевым
Гассиев снова в шаге от титула чемпиона мира. Где смотреть бой Мурата с Пулевым

Карьера Гассиева – американские горки. От Усика до Юнгквиста:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android