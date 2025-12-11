Скидки
Всеволод Шумков вышел в финал ЧМ по боксу в Дубае

Завершился полуфинальный поединок мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 60 кг.

Россиянин Всеволод Шумков встретился с таджикистанцем Акмалом Убайдовым. Победу одержал представитель России.

Расписание поединков российских бойцов в полуфинале ЧМ-2025

Полуфинал 63,5 кг: Илья Попов (Россия) — Еругтан Зейнуллов (Казахстан)
Полуфинал 67 кг: Ованнес Бачков (Армения) — Евгений Кооль (Россия)
Полуфинал 71 кг: Нурмухамедов Байрамдурды (Туркменистан) — Сергей Колденков (Россия)
Полуфинал 75 кг: Исмаил Муцольгов (Россия) — Джибрил Траоре (Мали)
Полуфинал 80 кг: Джамбулат Бижамов (Россия) — Гасимагомед Джалидов (Испания)
Полуфинал 86 кг: Шарабуддин Атаев (Россия) — Георгий Кушиташвили (Грузия)
Полуфинал 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Эммануэль Рейес (Испания)
Полуфинал +92 кг: Давид Суров (Россия) — Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан)

