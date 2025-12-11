Скидки
Кремлёв: World Boxing? Слышал, что у них проблемы, IBA может помочь, профинансировать

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о возможности сотрудничества с организацией World Boxing, созданной Международным олимпийским комитетом (МОК) после отстранения IBA от своих соревнований.

«Организация World Boxing? Я им желаю удачи. Слышал, что у них проблемы. IBA может помочь, профинансировать. Мы за то, чтобы для боксёров не было ограничений. Пусть выступают и там, и в IBA, и по профессионалам. Боксёрский мир сам должен выбрать, кто лучше. Сегодня IBA всё продемонстрировала. Мы – главные. Возможна ли коллаборация? Конечно. Мы готовы», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

