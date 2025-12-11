Скидки
Кремлёв отреагировал на лишение Теренса Кроуфорда титула WBC

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал лишение лидера рейтинга pound-for-pound американца Теренса Кроуфорда титула WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) за неуплату комиссионного взноса в размере $ 300 тыс.

«WBC отобрала у Кроуфорда титул чемпиона потому, что он не заплатил? Я отношусь… Международные ассоциации должны давать боксёрам возможности. Я полностью поддерживаю Кроуфорда. Мы организуем ему бой за титул IBA, ещё и призовые будут получше», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

