Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Кремлёв оценил возможность проведения боя Петра Яна и Конора Макгрегора

Умар Кремлёв оценил возможность проведения боя Петра Яна и Конора Макгрегора
,
Комментарии

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв поделился мнением о потенциальном поединке между россиянином Петром Яном и ирландцем Конором Макгрегором. По словам главы IBA, федерация готова взяться за организацию боя.

«Я ещё не разговаривал с Макгрегором. Это будет очень интересно. И для Петра, и для Макгрегора. Правда, кто-то должен будет вес набрать. Или кто-то – похудеть. Если от них будет согласие – мы готовы», — передаёт слова Умара Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее Кремлёв отреагировал на лишение Теренса Кроуфорда титула WBC.

Материалы по теме
Кремлёв отреагировал на лишение Теренса Кроуфорда титула WBC

Пётр Ян вернулся в Россию после завоевания титула UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android