Умар Кремлёв оценил возможность проведения боя Петра Яна и Конора Макгрегора

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв поделился мнением о потенциальном поединке между россиянином Петром Яном и ирландцем Конором Макгрегором. По словам главы IBA, федерация готова взяться за организацию боя.

«Я ещё не разговаривал с Макгрегором. Это будет очень интересно. И для Петра, и для Макгрегора. Правда, кто-то должен будет вес набрать. Или кто-то – похудеть. Если от них будет согласие – мы готовы», — передаёт слова Умара Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее Кремлёв отреагировал на лишение Теренса Кроуфорда титула WBC.

Пётр Ян вернулся в Россию после завоевания титула UFC: