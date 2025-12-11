Скидки
Хукер: есть причина, по которой Топурия не хочет выходить в октагон с Царукяном

Комментарии

Австралийский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Дэн Хукер высказался о перспективах первого номера рейтинга россиянина Армана Царукяна.

«Есть причина, по которой Илия не очень хочет выходить с ним в октагон. Арман — проблема, и сейчас все в дивизионе избегают его боёв. Илия взял перерыв, а двое других не хотят с ним драться», — сказал Дэн Хукер в эфире Main Event TV.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

Топурия дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

