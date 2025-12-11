Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Евгений Кооль победил армянина Ованеса Бачкова и вышел в финал ЧМ по боксу

Российский боксёр Евгений Кооль одержал победу в поединке с Ованесом Бачковым из Армении и вышел в финал чемпионата мира. Спортсмен выступает в весовой категории до 67 кг.

Поединок с Бачковым продлился всю дистанцию. Кооль победил раздельным решением судей.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) с 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.

Ранее в финал соревнований вышел россиянин Вячеслав Рогозин.

Комментарии
