Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Шарабутдин Атаев победил грузина Георгия Кушиташвили и вышел в финал ЧМ по боксу

Россиянин Шарабутдин Атаев победил грузина Георгия Кушиташвили и вышел в финал ЧМ по боксу
Комментарии

Российский боксёр Шарабутдин Атаев единогласным решением судей одержал победу в поединке с представителем Грузии Георгием Кушиташвили и пробился в финал чемпионата мира. Спортсмен выступает в весовой категории до 86 кг.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 государств.

Ранее в финал пробился россиянин Евгений Кооль.

Материалы по теме
Россиянин Евгений Кооль победил армянина Ованеса Бачкова и вышел в финал ЧМ по боксу
Материалы по теме
Полуфиналы ЧМ-2025: все 13 россиян в деле! Шесть побед уже в копилке. LIVE
Live
Полуфиналы ЧМ-2025: все 13 россиян в деле! Шесть побед уже в копилке. LIVE

Боксерша извинилась за издевательства над орангутаном:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android