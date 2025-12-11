Россиянин Шарабутдин Атаев победил грузина Георгия Кушиташвили и вышел в финал ЧМ по боксу

Российский боксёр Шарабутдин Атаев единогласным решением судей одержал победу в поединке с представителем Грузии Георгием Кушиташвили и пробился в финал чемпионата мира. Спортсмен выступает в весовой категории до 86 кг.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 государств.

Ранее в финал пробился россиянин Евгений Кооль.

