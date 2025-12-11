Исмаил Муцольгов вышел в финал чемпионата мира по боксу

Российский боксёр Исмаил Муцольгов, выступающий в весовой категории до 75 кг, победил малийца Джибрила Траоре и вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.

В финале россиянин встретится с казахстанцем Сабыржаном Аккалыковым.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 государств.

Рнаее сообщалось, что в финал пробился россиянин Евгений Кооль.