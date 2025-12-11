Ян ответил на вопрос Двалишвили о том, что произойдёт в 2026 году

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на публикацию своего недавнего соперника Мераба Двалишвили в социальных сетях. Грузин, проигравший россиянину на турнире UFC 323 единогласным решением судей, после боя написал: «И такой вопрос, что произойдёт в 2026 году?» Ян в комментариях ответил следующим образом: «Надеюсь, он изменится к лучшему».

Напомним, поединок между Яном и Двалишвили на UFC 323 был реваншем. В первом бою победу единогласным решением судей одержал грузинский спортсмен. Сейчас на счету Петра 20 побед и пять поражений. В активе Мераба 21 победа и пять поражений.

Пётр Ян вернулся в Россию после завоевания титула UFC: