«Не думал, что такое вообще возможно». Сехудо — о победе Яна в бою с Двалишвили

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о недавнем реванше между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Мераб, по сути, серьёзно Петра не потряс. Да, несколько правых ударов он донёс, но ничего такого, что могло бы реально его пошатнуть — не то что было у меня в бою с Пэйтоном Талботтом. Ян оставался верен своему плану, держал центр и дрался именно там.

Это многое говорит о Петре. Он стал чемпионом ещё в 2020 году — да, он взял пояс после моего ухода, но всё же. И вот спустя пять лет он снова вернулся на вершину… Это заслуживает уважения. Честно, я не думал, что такое вообще возможно», — сказал Сехудо в подкасте с Камару Усманом, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Реванш между Яном и Двалишвили состоялся на турнире UFC 323 в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США). Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу россиянина единогласным решением судей.

