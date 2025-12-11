Скидки
Деонтей Уайлдер назвал Николая Валуева лучшим боксёром в истории России

Деонтей Уайлдер назвал Николая Валуева лучшим боксёром в истории России
39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер назвал экс-чемпиона мира по боксу по версии WBA в тяжёлой весовой категории, депутата Государственной Думы Николая Валуева лучшим боксёром в российской истории.

«Лучший боксёр в российской истории? Так, дай подумать… Думаю, это был тот огромный парень, Валуев», — сказал Деонтей Уайлдер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Николай Валуев — чемпион мира по версии WBA (2005-2007, 2008-2009), интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004-2005), временный интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004), чемпион Азии по версии PABA (2001-2004).

