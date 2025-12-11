Скидки
Сехудо рассказал, кто может победить Петра Яна. Это не Двалишвили

Сехудо рассказал, кто может победить Петра Яна. Это не Двалишвили
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо ответил на вопрос по поводу бойцов, которые могли бы победить россиянина Петра Яна. По мнению Сехудо, победу в бою с Петром, возможно, мог бы одержать другой россиянина – Умар Нурмагомедов.

«Даже не знаю, кто сейчас может победить Петра. Двалишвили… Ну, не знаю. Наверное, только Умар Нурмагомедов. Но и это не точно, Пётр очень жёсткий, крутой тип», — сказал Сехудо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся реванш между Яном и Мерабом. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу россиянина единогласным решением судей.

Поражение от Яна не катастрофа. Двалишвили всё ещё один из величайших бойцов
Поражение от Яна не катастрофа. Двалишвили всё ещё один из величайших бойцов

Пётр Ян обратился к фанатам после победы над Двалишвили:

