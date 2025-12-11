Сехудо рассказал, кто может победить Петра Яна. Это не Двалишвили

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо ответил на вопрос по поводу бойцов, которые могли бы победить россиянина Петра Яна. По мнению Сехудо, победу в бою с Петром, возможно, мог бы одержать другой россиянина – Умар Нурмагомедов.

«Даже не знаю, кто сейчас может победить Петра. Двалишвили… Ну, не знаю. Наверное, только Умар Нурмагомедов. Но и это не точно, Пётр очень жёсткий, крутой тип», — сказал Сехудо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся реванш между Яном и Мерабом. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу россиянина единогласным решением судей.

Пётр Ян обратился к фанатам после победы над Двалишвили: