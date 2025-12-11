Генри Сехудо: Пётр Ян — один из величайших бойцов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о реванше между россиянином, обладателем титула в легчайшем дивизионе UFC Петром Яном и экс-чемпионом Мерабом Двалишвили.

«Пётр Ян – очень хорошо (говорит на русском). Он потрясающий, отличный парень. Вышел и победил Мераба Двалишвили. Пётр Ян – один из величайших бойцов. Вернулся в такой ситуации и победил. Это действительно был крутой бой, крутое возмездие. Я могу его только поздравить», — передаёт слова Генри Сехудо корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся реванш между Яном и Мерабом. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу россиянина единогласным решением судей.