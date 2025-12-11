Скидки
Сехудо: третий бой Петра с Двалишвили? Сначала Ян должен подраться с Умаром Нурмагомедовым

Сехудо: третий бой Петра с Двалишвили? Сначала Ян должен подраться с Умаром Нурмагомедовым
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо ответил, кто должен стать следующим соперником нового чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна. Этот титул россиянин завоевал после победы в реванше с грузином Мерабом Двалишвили на UFC 323.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Должна ли быть трилогия? Да. Но сначала Ян должен подраться с Умаром Нурмагомедовым. А потом уже — Мераб. Это будет большой бой. Для всей России. Мы должны увидеть бой Яна и Умара! Дагестан. Почему нет? Махачкала, Хасавюрт, Владикавказ, Чечня, Москва, Санкт-Петербург», – передаёт слова Генри Сехудо корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

