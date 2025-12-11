Пегливанян первым из россиян проиграл в полуфинале чемпионата мира по боксу

Российский боксёр Андрей Пегливанян не сумел пробиться в финал чемпионата мира по боксу, проходящего в ОАЭ. В полуфинале Пегливанян уступил казахстанскому спортсмену Оразбеку Асылкулову.

Пегливанян стал первым среди россиян, кто не сумел выйти в финал соревнований, пробившись ранее в полуфинал.

Помимо Пегливаняна, свой поединок в полуфинале провёл другой россиянин — Баир Батлаев. Он уверенно победил представителя Замбии Патрика Чиньембу и стал финалистом мирового первенства.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 государств.