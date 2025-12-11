Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пегливанян первым из россиян проиграл в полуфинале чемпионата мира по боксу

Пегливанян первым из россиян проиграл в полуфинале чемпионата мира по боксу
Комментарии

Российский боксёр Андрей Пегливанян не сумел пробиться в финал чемпионата мира по боксу, проходящего в ОАЭ. В полуфинале Пегливанян уступил казахстанскому спортсмену Оразбеку Асылкулову.

Пегливанян стал первым среди россиян, кто не сумел выйти в финал соревнований, пробившись ранее в полуфинал.

Помимо Пегливаняна, свой поединок в полуфинале провёл другой россиянин — Баир Батлаев. Он уверенно победил представителя Замбии Патрика Чиньембу и стал финалистом мирового первенства.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 государств.

Материалы по теме
В России растут новые боксёрские суперталанты. 19-летний Рогозин — открытие ЧМ-2025
В России растут новые боксёрские суперталанты. 19-летний Рогозин — открытие ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android