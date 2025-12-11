Россиянин Мурат Гассиев оказался легче болгарина Кубрата Пулева перед боем в Дубае

В пятницу, 12 декабря, в Дубае (ОАЭ) состоится бой между россиянином Муратом Гассиевым и регулярным чемпионом WBA в тяжёлом весе Кубратом Пулевым из Болгарии. В преддверии турнипа спортсмены приняли участие в официальной церемонии взвешивания. Вес Гассиева составил 104,7 кг, а Пулева – 115 кг.

Также отметим, что в главном карде выступит российский боксёр Харитон Агрба. Спортсмен проведёт реванш с аргентинцем Рубеном Муньосом. На кону поединка – звание обязательного претендента по версии WBA в первом полусреднем весе. Оба боксёра показали равный вес – 63,35 кг.

Кроме того, финалист чемпионата мира-2021 Вадим Мусаев встретится на турнире с чемпионом IBO в полусреднем весе Тулани Мбенге (22-2, КО 16) из ЮАР. Вес обоих – 66,55 кг.

Результаты взвешивания.

Предварительный кард:

лёгкий вес (женщины), Эстель Моссели (олимпийская чемпионка – 2016, 11-0-1, КО 1, Франция, 61,2 кг) – Эллен Симвака (13-7-2, КО 8, Малави, 57,25 кг);

первый тяжёлый вес, IBA.PRO: Давид Дзукаев (11-0, КО 7, Россия, 89,85 кг) – Мадияр Сайдрахимов (3-0, КО 1, 90,3 кг);

второй наилегчайший вес: Самуэль Кармона (13-1, КО 5, Испания, 52,05 кг) – Иммануэль Джозев (17-4-1, КО 7, Намибия, 52,95 кг);

тяжёлый вес, бой за пояс IBA.PRO Intercontinental: Артём Сусленков (13-0, КО 8, Россия, 106,4 кг) – Стэнли Райт (14-1, КО 11, США, 126,1 кг);

легчайший вес, бой за титул IBA.PRO: Йоэль Финоль (3-0, КО 1, Венесуэла, 53,4 кг) — Шахобиддин Зоиров (5-0, КО 3, Узбекистан, 53,35 кг);

полусредний вес, бой за пояс IBO: Вадим Мусаев (13-0, КО 8, Россия, 66,55 кг) — Тулани Мбенге (22-2, КО 16, ЮАР, 66,55 кг);

первый полусредний вес, элиминатор WBA: Харитон Агрба (16-1, КО 9, Россия, 63,35 кг) — Рубен Муньос (18-2, КО 14, Аргентина, 63,35 кг).

Основной кард, начало – в 19:30 мск:

полусредний вес, бой за пояс WBA Intercontinental: Хусейн Байсангуров (25-1, КО 20, Россия, 66,7 кг) – Файзан Анвар (20-0, КО 9, Индия, 66,65 кг);

лёгкий вес, бой за пояс WBA Intercontinental: Дауд Алаев (13-1, КО 7, Россия, 62,95 кг) – Доди Бой Пьньялоса (31-7-3, КО 13, Филиппины, 60,4 кг);

средний вес: Нико Али Уолш (11-2-1, КО 5, США, 72,7 кг) — Джеремая Ссервадда (12-4-1, КО 9, Уганда, 71 кг);

лёгкий вес, элиминатор WBA: Баходур Усмонов (11-0, КО 5, Таджикистан, 61 кг) – Макси Хьюз (29-7-2, КО 6, Великобритания, 61,1 кг);

тяжёлый вес, бой за регулярный пояс WBA: Мурат Гассиев (32-2, КО 25, Россия, 104,7 кг) — Кубрат Пулев (32-3, КО 14, Болгария, 115 кг).

