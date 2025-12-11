«Плохое выступление, что видно на моём лице». Пегливанян — о поражении в 1/2 финала

Российский боксёр Андрей Пегливанян прокомментировал своё поражение в полуфинале чемпионата мира по боксу. Пегливанян уступил казахстанскому спортсмену Оразбеку Асылкулову.

«По-моему, плохое выступление, что видно на моём лице. Я недоволен результатом. Не судейским решением, а результатом. Первый сеяный? Ну и что? Это ни о чём не говорит. Но я сам виноват. Нужно будет пересмотреть бой.

Парни поддерживают. Это правильно. Мы одна команда. Приехали соотечественники, всех наших поддерживают. Мои ребята тут тоже есть. Хочу сказать всем большое спасибо. Извиниться перед всеми, кто недоволен моим результатом и ждал большего. Извиниться перед моим тренером. Будем работать, станем сильнее», — передаёт слова Пегливаняна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 государств.