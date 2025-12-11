Россиянин Илья Попов вышел в финал ЧМ по боксу, победив казаха Ертугана Зейнуллинова

Российский боксёр Илья Попов одержал победу в поединке с Ертуганом Зейнуллиновым (Казахстан) и вышел в финал чемпионата мира. Спортсмен выступает в весовой категории до 63,5 кг.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Боксёры из Российской Федерации на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 государств.

Ранее в финал пробился ещё один российский боксёр – Исмаил Муцольгов.

