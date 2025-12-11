Скидки
Уайт: ничто не делало меня счастливее, чем вышвыривание Нганну в PFL

Президент UFC Дана Уайт высказался об уходе экс-чемпиона промоушена Фрэнсиса Нганну в PFL.

«Ничто не делало меня счастливее, чем вышвыривание этого парня в чёртов PFL. Если мы увольняем бойцов, то жалеем те промоушены, которые потом их нанимают.

Мы увольняем их по определённой причине. Я не хотел бы иметь дело с парнями, которые мне не нравятся», – сказал Уайт в эфире The MacLife.

Ранее Нганну заявил, что освободится от контракта с PFL до турнира UFC в Белом доме, запланированного на лето 2026 года.

Фрэнсис Нганну покинул организацию из-за разногласий по новому контракту в январе 2023 года. После этого он подписал контракт с лигой PFL, которая позволила ему провести два матча по боксу против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

