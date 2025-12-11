«Он всё знает». Дана Уайт высказался о перспективах Царукяна получить титульный бой

Президент UFC Дана Уайт высказался о перспективах первого номера рейтинга промоушена в лёгком весе Армана Царукяна получить титульный поединок.

«Слушайте, что есть, то есть. Мы не на ножах с ним, он нам не неприятен. Он всё знает. Да все мы знаем. Арман — мужчина. Я никогда не говорю обо всём этом публично, потому что вы, ребята, как кучка чёртовых старух. Много паршивых вещей происходит в этом бизнесе, и мы держим это между нами, мужчинами. Арман всё знает», — сказал Уайт на канале TheMacLife в YouTube.

Ранее Уайт высказался об уходе экс-чемпиона промоушена Фрэнсиса Нганну в PFL.

Арман Царукян борется с олимпийским чемпионом Сидаковым: