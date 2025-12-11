Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он всё знает». Дана Уайт высказался о перспективах Царукяна получить титульный бой

«Он всё знает». Дана Уайт высказался о перспективах Царукяна получить титульный бой
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался о перспективах первого номера рейтинга промоушена в лёгком весе Армана Царукяна получить титульный поединок.

«Слушайте, что есть, то есть. Мы не на ножах с ним, он нам не неприятен. Он всё знает. Да все мы знаем. Арман — мужчина. Я никогда не говорю обо всём этом публично, потому что вы, ребята, как кучка чёртовых старух. Много паршивых вещей происходит в этом бизнесе, и мы держим это между нами, мужчинами. Арман всё знает», — сказал Уайт на канале TheMacLife в YouTube.

Ранее Уайт высказался об уходе экс-чемпиона промоушена Фрэнсиса Нганну в PFL.

Материалы по теме
Уайт: ничто не делало меня счастливее, чем вышвыривание Нганну в PFL

Арман Царукян борется с олимпийским чемпионом Сидаковым:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android