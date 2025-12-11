Скидки
О’Мэлли выразил желание подраться с Петром Яном на турнире в Белом доме

О'Мэлли выразил желание подраться с Петром Яном на турнире в Белом доме
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли выразил желание провести поединок с российским чемпионом лиги Петром Яном на турнире в Белом доме.

«Я выйду туда, закончу бой с Сонгом, а потом нас ждёт поединок между мной и Петром в Белом доме. Я просто не понимаю, какой бой может быть более значимым в легчайшем весе в UFC», — сказал О'Мэлли в своём подкасте.

Напомним, первый бой между Петром и Шоном состоялся 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 280. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Сахарка раздельным решением судей.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

