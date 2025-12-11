Россиянин Джамбулат Бижамов вышел в финал ЧМ по боксу, где встретится с узбеком

Россиянин Джамбулат Бижамов одержал победу в поединке с представителем Испании Гасимагомедом Джалидовым и пробился в финал чемпионата мира. Спортсмен выступает в весовой категории до 80 кг.

В финальном поединке противостоять россиянину будет соперник из Узбекистана Жавохир Умматалиев.

Чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 стран.

