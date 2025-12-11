Анонсирован новый поединок Армана Царукяна по грэпплингу

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян проведёт в декабре ещё одну схватку по правилам грэпплинга. Его соперником станет действующий чемпион АСА в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов.

Спортсмены сразятся на турнире турнира ACBJJ 20 в Москве. Об этом информирует пресс-служба промоушена в социальных сетях. Поединок пройдёт 17 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что Царукян проведёт ещё одну схватку по грэпплингу. 30 декабря его соперником станет ещё один российский боец Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет. Спортсмены сразятся 30 декабря в Армении на турнире промоушена HYPE FC.

Арман Царукян борется с олимпийским чемпионом Сидаковым: