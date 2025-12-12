Скидки
Россиянин Давид Суров победил азербайджанца Абдуллаева и вышел в финал ЧМ по боксу

Комментарии

Россиянин Давид Суров, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, одержал победу в бою с Махаммадом Абдуллаевым из Азербайджана и вышел в финал чемпионата мира по боксу в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря. Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 стран.

Ранее в финал вышел ещё один боксёр из России – Муслим Гаджимагомедов. Спортсмен выступает в весовой категории до 92 кг.

