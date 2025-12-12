12 из 13 россиян вышли в финалы на чемпионате мира по боксу

12 россиян из 13 сумели выйти в финалы на чемпионате мира по боксу, проходящем в ОАЭ. Единственным из спортсменов из России, кто не сумел пробиться в финал, стал Андрей Пегливанян.

Список россиян, вышедших в финал чемпионата мира по боксу:

до 48 кг — Эдмонд Худоян;

до 51 кг — Баир Батлаев;

до 54 кг — Вячеслав Рогозин;

до 60 кг — Всеволод Шумков;

до 63,5 кг — Илья Попов;

до 67 кг — Евгений Кооль;

до 71 кг — Сергей Колденков;

до 75 кг — Исмаил Муцольгов;

до 80 кг — Джамбулат Бижамов;

до 86 кг — Шарабутдин Атаев;

до 92 кг — Муслим Гаджимагомедов;

свыше 92 кг — Давид Суров.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 государств.