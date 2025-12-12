12 из 13 россиян вышли в финалы на чемпионате мира по боксу

12 россиян из 13 сумели выйти в финалы на чемпионате мира по боксу, проходящем в ОАЭ. Единственным из спортсменов из России, кто не сумел пробиться в финал, стал Андрей Пегливанян.
Список россиян, вышедших в финал чемпионата мира по боксу:
до 48 кг — Эдмонд Худоян;
до 51 кг — Баир Батлаев;
до 54 кг — Вячеслав Рогозин;
до 60 кг — Всеволод Шумков;
до 63,5 кг — Илья Попов;
до 67 кг — Евгений Кооль;
до 71 кг — Сергей Колденков;
до 75 кг — Исмаил Муцольгов;
до 80 кг — Джамбулат Бижамов;
до 86 кг — Шарабутдин Атаев;
до 92 кг — Муслим Гаджимагомедов;
свыше 92 кг — Давид Суров.
Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) со 2 по 13 декабря в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские боксёры на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. В общей сложности участие в соревнованиях принимают спортсмены из более чем 120 государств.