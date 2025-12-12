Скидки
Уайлдер поделился подробностями прогресса переговоров о бое с Усиком

Уайлдер поделился подробностями прогресса переговоров о бое с Усиком
39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер высказался о переговорах о поединке с 38-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Мы определённо перешли на новый уровень обсуждений этого боя. Бокс – это бизнес, и не всегда удаётся договориться, но сейчас мы ведём с Усиком переговоры, это правда. Я жду этот поединок. Как только получу окончательное подтверждение, буду очень рад и начну свою подготовку.

Удивлён ли я выбором Усика? Не особо. 50 на 50. По правде говоря, в течение карьеры мне мало кто давал шансы, они все боялись моего удара. Но стоило мне начать проигрывать, как появились те, кто хочет выйти со мной в ринг», — приводит слова Уайлдера talkSPORT.

В качестве профессионального боксёра Деонтей выступает с ноября 2008 года. В рекорде Бронзового бомбардировщика 44 победы, четыре поражения, а один поединок был признан ничьей.

