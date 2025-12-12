Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гассиев — перед титульным боем с Пулевым: думаю, с климатом в Дубае проблем не возникнет

Гассиев — перед титульным боем с Пулевым: думаю, с климатом в Дубае проблем не возникнет
Комментарии

Российско-армянский экс-чемпион в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев высказался о погоде в Дубае (ОАЭ) перед титульным боем с регулярным чемпионом в тяжёлом весе по версии WBA Кубратом Пулевым из Болгарии.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев
12 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Кубрат Пулев
Не началось
Мурат Гассиев

«Честно сказать, я начал немного переживать, когда мы приехали в Дубай, потому что было очень жарко. Спустя неделю оказалось, что вечерами уже прохладно, свежо, комфортно. Думаю, что с климатом проблем не возникнет», — сказал Гассиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионский бой между 32-летним Муратом Гассиевым и 44-летним Кубратом Пулевым станет главным событием боксёрского вечера, который состоится в Дубае 12 декабря.

Видео: Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость

Материалы по теме
Россиянин Мурат Гассиев оказался легче болгарина Кубрата Пулева перед боем в Дубае
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android