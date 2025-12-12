Гассиев — перед титульным боем с Пулевым: думаю, с климатом в Дубае проблем не возникнет

Российско-армянский экс-чемпион в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев высказался о погоде в Дубае (ОАЭ) перед титульным боем с регулярным чемпионом в тяжёлом весе по версии WBA Кубратом Пулевым из Болгарии.

«Честно сказать, я начал немного переживать, когда мы приехали в Дубай, потому что было очень жарко. Спустя неделю оказалось, что вечерами уже прохладно, свежо, комфортно. Думаю, что с климатом проблем не возникнет», — сказал Гассиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионский бой между 32-летним Муратом Гассиевым и 44-летним Кубратом Пулевым станет главным событием боксёрского вечера, который состоится в Дубае 12 декабря.

