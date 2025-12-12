Скидки
Мурат Гассиев: мой соперник Пулев — большой чемпион, его возраст — только цифры

Российско-армянский экс-чемпион в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев высказался о своём сопернике по предстоящему титульному поединку — регулярном чемпионе в тяжёлом весе по версии WBA Кубрате Пулеве из Болгарии.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев
12 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Кубрат Пулев
Не началось
Мурат Гассиев

«Мой соперник Пулев — большой чемпион. Его возраст — это только цифры. У него было много значимых боев, чемпионских боев. Испытываю только уважение к нему! Ждём боя», — сказал Гассиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионский бой между 32-летним Муратом Гассиевым и 44-летним Кубратом Пулевым станет главным событием боксёрского вечера, который состоится в Дубае (ОАЭ) 12 декабря.

В 35 боях за профессиональную карьеру Мурат Гассиев оформил 32 победы (25 нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся. Кубрат Пулев также одержал 32 победы в 35 профессиональных боях (14 нокаутом) и потерпел три поражения.

Видео: Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость

Гассиев — перед титульным боем с Пулевым: думаю, с климатом в Дубае проблем не возникнет
