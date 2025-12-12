Кубрат Пулев — Мурат Гассиев: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

12 декабря в Дубае состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный поединок в тяжёлом весе по версии WBA между действующим регулярным чемпионом 44-летним Кубратом Пулевым из Болгарии и российско-армянским экс-чемпионом в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF 32-летним Муратом Гассиевым. Бой Пулев — Гассиев ориентировочно начнётся в 20:00 мск, его прямую трансляцию можно будет смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

В 35 боях за профессиональную карьеру Мурат Гассиев оформил 32 победы (25 нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся. Кубрат Пулев также одержал 32 победы в 35 профессиональных боях (14 нокаутом) и потерпел три поражения.