Кубрат Пулев — Мурат Гассиев: где смотреть бой, на каком канале

В Дубае 12 декабря состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный поединок в тяжёлом весе по версии WBA между российско-армянским экс-чемпионом в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF 32-летним Муратом Гассиевым и действующим регулярным чемпионом 44-летним Кубратом Пулевым из Болгарии. Бой Пулев — Гассиев ориентировочно начнётся в 20:00 мск, а прямую трансляцию поединка можно будет смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев
12 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Кубрат Пулев
Не началось
Мурат Гассиев

В 35 боях за профессиональную карьеру Мурат Гассиев оформил 32 победы (25 нокаутом) и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся. Кубрат Пулев также одержал 32 победы в 35 профессиональных боях (14 нокаутом) и потерпел три поражения.

