Президент IBA Умар Кремлёв отреагировал на снятие ограничений МОК для юниоров из России

Комментарии

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах.

«МОК существует для того, чтобы защищать интересы спортсменов, что подразумевает возможность представлять свою страну под своим флагом и гимном, а не ограничивать их. Для спортсменов гимн и флаг — их сердце и душа; ради этого они едут на международные соревнования. На пьедестале всегда должны стоять спортсмены, а не политика. У них не было другого выбора, кроме как отменить своё глупое предыдущее решение. IBA показывает, как спорт может оставаться вне политики. Всем международным спортивным организациям стоит взять пример», — приводит слова Кремлёва пресс-служба IBA.

МОК подтвердил, что участникам юношеских стартов из России и Беларуси вновь разрешено выступать с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок.

