Полный кард боксёрского турнира с титульным боем Кубрат Пулев — Мурат Гассиев

Полный кард боксёрского турнира с титульным боем Кубрат Пулев — Мурат Гассиев
Комментарии

12 декабря в Дубае состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный поединок в тяжёлом весе по версии WBA между действующим регулярным чемпионом 44-летним Кубратом Пулевым из Болгарии и российско-армянским экс-чемпионом в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF 32-летним Муратом Гассиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев
12 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Кубрат Пулев
Не началось
Мурат Гассиев

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира в Дубае.

Основной кард

Кубрат Пулев – Мурат Гассиев;
Баходур Усмонов – Макси Хьюз;
Йоэль Финоль – Шахобиддин Зоиров;
Харитон Агрба – Рубен Муньоз;
Вадим Мусаев – Тулани Мбенге;
Нико Уолш — Джеремая Ссервадда.

Предварительный кард

Артём Сусленков — Стэнли Райт;
Хусейн Байсангуров — Файзан Анвар;
Дауд Алаев — Доди Бой Пньялоса;
Давид Дзукаев — Мадияр Сайдрахимов;
Самуэль кармона — Иммануэль Джозев;
Эстель Моссели — Эллен Симвака.

