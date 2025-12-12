Полный кард боксёрского турнира с титульным боем Кубрат Пулев — Мурат Гассиев

12 декабря в Дубае состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный поединок в тяжёлом весе по версии WBA между действующим регулярным чемпионом 44-летним Кубратом Пулевым из Болгарии и российско-армянским экс-чемпионом в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF 32-летним Муратом Гассиевым.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира в Дубае.
Основной кард
Кубрат Пулев – Мурат Гассиев;
Баходур Усмонов – Макси Хьюз;
Йоэль Финоль – Шахобиддин Зоиров;
Харитон Агрба – Рубен Муньоз;
Вадим Мусаев – Тулани Мбенге;
Нико Уолш — Джеремая Ссервадда.
Предварительный кард
Артём Сусленков — Стэнли Райт;
Хусейн Байсангуров — Файзан Анвар;
Дауд Алаев — Доди Бой Пньялоса;
Давид Дзукаев — Мадияр Сайдрахимов;
Самуэль кармона — Иммануэль Джозев;
Эстель Моссели — Эллен Симвака.
Видео: Карьера Гассиева – американские горки. От Усика до Юнгквиста