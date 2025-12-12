Полный кард боксёрского турнира с титульным боем Кубрат Пулев — Мурат Гассиев

12 декабря в Дубае состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный поединок в тяжёлом весе по версии WBA между действующим регулярным чемпионом 44-летним Кубратом Пулевым из Болгарии и российско-армянским экс-чемпионом в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF 32-летним Муратом Гассиевым.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира в Дубае.

Основной кард

Кубрат Пулев – Мурат Гассиев;

Баходур Усмонов – Макси Хьюз;

Йоэль Финоль – Шахобиддин Зоиров;

Харитон Агрба – Рубен Муньоз;

Вадим Мусаев – Тулани Мбенге;

Нико Уолш — Джеремая Ссервадда.

Предварительный кард

Артём Сусленков — Стэнли Райт;

Хусейн Байсангуров — Файзан Анвар;

Дауд Алаев — Доди Бой Пньялоса;

Давид Дзукаев — Мадияр Сайдрахимов;

Самуэль кармона — Иммануэль Джозев;

Эстель Моссели — Эллен Симвака.

