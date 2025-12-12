Российский боксёр Имам Хатаев нокаутировал немца Адама Дайнеса в третьем раунде

Российский боксёр Имам Хатаев одержал победу в поединке с немцем российского происхождения Адамом Дайнесом. Спортсмены встречались в ночь с 11 на 12 декабря мск в Канаде. На кону поединка был титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе.

В первом раунде Адам побывал в нокдауне, а в третьем поединок был закончен досрочно после удара по корпусу в исполнении россиянина.

Для Хатаева эта победа стала 11-й в профессиональной карьере. Также на его счету одно поражение. У Дайнеса четвёртое поражение. Также в его активе 24 победы, 14 из которых были добыты нокаутом.

Главные спортивные новости дня: