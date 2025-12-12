Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский боксёр Имам Хатаев нокаутировал немца Адама Дайнеса в третьем раунде

Российский боксёр Имам Хатаев нокаутировал немца Адама Дайнеса в третьем раунде
Комментарии

Российский боксёр Имам Хатаев одержал победу в поединке с немцем российского происхождения Адамом Дайнесом. Спортсмены встречались в ночь с 11 на 12 декабря мск в Канаде. На кону поединка был титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Имам Хатаев (W) — Адам Дайнес
12 декабря 2025, пятница. 06:30 МСК
Имам Хатаев
Окончено
KO
Адам Дайнес

В первом раунде Адам побывал в нокдауне, а в третьем поединок был закончен досрочно после удара по корпусу в исполнении россиянина.

Для Хатаева эта победа стала 11-й в профессиональной карьере. Также на его счету одно поражение. У Дайнеса четвёртое поражение. Также в его активе 24 победы, 14 из которых были добыты нокаутом.

Материалы по теме
Титульники Немкова и Гассиева, финалы ЧМ по боксу. Главные поединки недели
Титульники Немкова и Гассиева, финалы ЧМ по боксу. Главные поединки недели

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android