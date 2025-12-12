Джон Сина намекнул, что Брок Леснар в скором времени завершит карьеру

Легендарный американский рестлер и актёр Джон Сина в преддверии своего финального поединка намекнул, что Брок Леснар в скором времени может завершить свою карьеру.

« Сквош на Wrestlepalooza? Фанаты имеют право выражать своё мнение, и это мне нравится в нашем бизнесе. Вы должны понять, кто в тот вечер получает звёздный час. Это момент его возвращения в реслинг, и он в чертовски хорошей форме, — и, опять же, это только моя точка зрения — это по-настоящему как аттракцион, на котором мы строим историю до его ухода в закат, который, как я понимаю, не за горами. В творческом плане это случится уже очень скоро.

Чтобы создать для кого-то гору, на которую он должен взобраться, нужно сначала эту гору построить. Я ухожу. Это не то поражение, что может мне навредить. Но я всё ещё значим, и это отличный заголовок: «Увидьте этих двух титанов в последний раз». Ведь в жизни так бывает, что твою спортивную команду выносят и у неё нет шансов. Мы открывали шоу и сделали всё, чтобы поединок вышел интересным и хоть как-то конкурентоспособным», — сказал Сина на YouTube-канале Chris Van Vliet.

Финальный поединок Джона Сины пройдёт в ночь на 14 декабря в Вашингтоне в рамках шоу Saturday Night's Main Event. Его последним соперником станет Гюнтер.